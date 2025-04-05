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Пожар в поликлинике Владивостока: возгорание ликвидировано, пострадавших нет

Пожар в поликлинике Владивостока: возгорание ликвидировано, пострадавших нет

Во Владивостоке на улице Спортивной загорелась поликлиника. Буквально через четыре минуты после вызова на место приехали пожарные, которые оперативно потушили огонь на площади 25 квадратных метров.

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