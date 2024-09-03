В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав инвалида в Красноярском крае

В СМИ сообщается, что в поселке Зеледеево Емельяновского района, несмотря на имеющееся решение суда, местными должностными лицами не принимается необходимых мер по ремонту аварийного муниципального жилья, в котором проживает инвалид.
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