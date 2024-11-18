Владимир Путин поздравил КФУ с 220-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание преподавателям, студентам, аспирантам и выпускникам Казанского (Приволжского) федерального университета в связи с 220-летием со дня его основания.
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