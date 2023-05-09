Слово и дело

9 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    А пиндосам до одного места ,эффективен комплекс или нет, бабки за него получат ,а это главное.TNI: США просчита...
  • nadejda Nemchenko
    Шакуров прав! Что тут скажешь! А в нашем шоу принято проталкивать!Долина прокоммент...
  • Анна
    Будьте здоровы!!!!!!!!Пятимесячная внуч...

Михаил Шахназаров поделился компроматом на Лайму Вайкуле

Михаил Шахназаров поделился компроматом на Лайму Вайкуле

Журналист и блогер Михаил Шахназаров поделился в социальных сетях компрометирующей певицу Лайму Вайкуле фотографией после ее лжи о Дне Победы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх