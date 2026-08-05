Украина: По меньшей мере 14 человек погибли и еще 30 получили ранения в Киевской области, включая Броварской, Фастовский и Бучский районы, по состоянию на утро по местному времени в результате атак российских ракет и беспилотников.
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