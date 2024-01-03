Оператор в Казахстане прекратил показ российских телеканалов

Казахстанский оператор TVCOM, являющийся партнером национального оператора телерадиовещания Казахстана Казтелерадио, принял решение в январе прекратить трансляцию нескольких российских телеканалов, в том числе «Первый канал», на спутниковом телевидении и интернет-ТВ.
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