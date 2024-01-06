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Житель Алтая несколько раз выстрелил в воздух возле сельского бара из-за шума

Житель Алтая несколько раз выстрелил в воздух возле сельского бара из-за шума

Житель Алтая, недовольный шумом из сельского бара, устроил стрельбу возле заведения. По информации пресс-службы регионального МВД, 39-летний мужчина сначала пожаловался в полицию на громкую музыку и шум, исходящие от бара, расположенного рядом с его домом.

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