Житель Алтая несколько раз выстрелил в воздух возле сельского бара из-за шума

Житель Алтая, недовольный шумом из сельского бара, устроил стрельбу возле заведения. По информации пресс-службы регионального МВД, 39-летний мужчина сначала пожаловался в полицию на громкую музыку и шум, исходящие от бара, расположенного рядом с его домом.