Berg PRESS

335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    сядь, поплачьНорвегия возмущен...
  • семен семенович
    Резников собрался заставить---- жену свою пусть заставит, мудакВице-премьер Укра...
  • олег олейник
    Именно убогость мышления украинского руководства является проблемой прошлого , настоящего и очевидно будущего ! О как...Вице-премьер Укра...

Северная Корея рекомендует Британии заняться Brexit

Северная Корея рекомендует Британии заняться Brexit

Лондон объявил о намерении разместить два своих корабля на постоянной основе в территориальных водах Китая и Северной Кореи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх