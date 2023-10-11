На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, сообщил 11 октября мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.По его словам, есть предварительные данные о разрушениях в одном из районов на окраине города и пожаре после взрыва.
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