Африка и Карибский бассейн требуют возмещения ущерба за рабство. Кто будет платить?

Комиссия ООН поддержала репарации за рабство, апартеид, геноцид и колониализм. Среди стран Африки и Карибского бассейна растет поддержка создания международного трибунала по злодеяниям, связанным с трансатлантической торговлей порабощенными людьми, при этом США поддерживают группу ООН, которая ….
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