Чем можно заразиться от кошки человеку?

Как ни странно, у четырехлапых любимцев и их хозяев есть ряд общих заболеваний. Чем же человек может заразиться от своего котика? Первое место в этом списке занимает бешенство: кошка может «подхватить» его от грызуна и принести хозяину.
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