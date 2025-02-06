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Нетаньяху готов завершить конфликт в Газе, если лидеры ХАМАС покинут сектор

Нетаньяху готов завершить конфликт в Газе, если лидеры ХАМАС покинут сектор

Во время визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американским коллегам о готовности завершить конфликт в секторе Газа, если лидеры палестинского движения ХАМАС согласятся покинуть регион и отправиться в изгнание в третью страну.

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