В Москве изменятся маршруты наземного транспорта

В Москве продолжаются масштабные изменения в системе городского наземного транспорта. С начала июня было введено семь новых и комбинированных маршрутов, которые значительно повысили комфорт и доступность проезда для москвичей.
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