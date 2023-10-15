В праздник Покрова Пресвятой Богородицы епископ Серафим возглавил престольный праздник Покровского храма при Центре ´Покрова´.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Бобруйский Серафим возглавил торжественное богослужение в Покровским храме при Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в городе Бобруйске.
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