В праздник Покрова Пресвятой Богородицы епископ Серафим возглавил престольный праздник Покровского храма при Центре ´Покрова´.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Бобруйский Серафим возглавил торжественное богослужение в Покровским храме при Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в городе Бобруйске.