Новый курс или революция сверху

Я достаточно внимательно слежу за тем, что происходит в стране в последнее время. Все громче и прямолинейнее власть и её голоса в СМИ говорят о том, что конфликт на Украине приобрел совсем другой размах и превратился в чуть прикрытое украинской тематикой противостояние России и Запада.
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