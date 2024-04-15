Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в разрушении системы контроля над вооружениями и разоружения (КВРН), а также в использовании Украины как площадки для осуществления военно-биологических программ.
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