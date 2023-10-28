Как жесткое решение ЦБ РФ отразится на простых россиянах

Очередное заседание совета директоров Банка России по всей стране ждали с нетерпением. Специалисты в отрасли утверждали, что решался важный вопрос, который определит дальнейшую экономическую судьбу государства.
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