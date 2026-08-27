На трассе под Великим Новгородом сотрудники полиции пресекли транзит 3 кг синтетического наркотика в Подмосковье

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области пресекли деятельность межрегионального наркокурьера, перевозившего через регион крупную партию синтетического наркотика.
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