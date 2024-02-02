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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Посетители ВДНХ смогут погрузиться в художественный мир романа «Война и мир»

На ВДНХ в павильоне № 61 открылась мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», в рамках которой гости смогут познакомиться с творчеством писателя и погрузиться в художественный мир XIX века.

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