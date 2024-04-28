Свободная торговля не берет доллар в расчет Когда у России появятся свои платежные инструменты Крах однополярного, колониального по сути мироустройства и переход к многополярности вызывает бешеное сопротивление со стороны бывшего гегемона — так называемого коллективного Запада.
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