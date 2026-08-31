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Спорт Уик-Энд

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Хавбек «Зенита» выбрал Лигу чемпионов и уже проходит медосмотр в новом клубе

Хавбек «Зенита» выбрал Лигу чемпионов и уже проходит медосмотр в новом клубе

Полузащитник «Зенита» Эдуардо Ду Кейрос переходит в азербайджанский «Сабах» на правах аренды. Бразильский игрок уже в Баку, где проходит углубленное медицинское обследование.

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