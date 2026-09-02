Баталина сообщила о значении инклюзии для женщин и пенсионеров

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке, проходящем с 1 по 4 сентября, первый замминистра труда Ольга Баталина подчеркнула важность инклюзии для пенсионеров и женщин, включая беременных, для полноценного участия в обществе.
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