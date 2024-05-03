Осудить... отобрать...

(фантазии автора, основанные на реальных событиях) – Господа, сегодня у нас, не побоюсь этого слова, тревожный день! Российская народная республика не остановилась на аннексии Крыма и присоединила к себе ещё несколько ранее независимых стран! – Карин, вы имеет в виду некоторые территории Украины, выразившие желание войти в состав России? И не Российская народная республика, а Российская Федерация, так будет точнее! – Даже так? И когда они успели переименоваться? Почему мне об этом не сообщили? Надо же, какие хитрецы – с утра народная республика, а к вечеру уже федерация! Ну, не будем останавливаться на этих грязных играх в города, нам и своих хватает! Речь идёт о гораздо более масштабном преступлении России – это именно страны! Могу назвать их поимённо, вот тут у меня записано.