Депутат Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику Центробанка, он отправил соответствующее обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет агентство РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии