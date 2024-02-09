Необходимы экстремальные меры по защите надводных кораблей от атак безэкипажных катеров-камикадзе

Видеозапись уничтожения корабля украинскими безэкипажными катерами (БЭК) - камикадзе, опубликованная 1 февраля этого года на «Телеграм»-канале «Рыбарь», а также в ряде других источников, вновь вынуждает вернуться к обсуждению угрозы, которую представляют БЭК-камикадзе, и рассмотреть меры, позволяющие защитить от них надводные корабли Военно-Морского Флота (ВМФ) России.