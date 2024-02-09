НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Необходимы экстремальные меры по защите надводных кораблей от атак безэкипажных катеров-камикадзе

Необходимы экстремальные меры по защите надводных кораблей от атак безэкипажных катеров-камикадзе

Видеозапись уничтожения корабля украинскими безэкипажными катерами (БЭК) - камикадзе, опубликованная 1 февраля этого года на «Телеграм»-канале «Рыбарь», а также в ряде других источников, вновь вынуждает вернуться к обсуждению угрозы, которую представляют БЭК-камикадзе, и рассмотреть меры, позволяющие защитить от них надводные корабли Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх