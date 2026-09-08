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Четверг станет самым тёплым днём этой недели в Подмосковье

Четверг станет самым тёплым днём этой недели в Подмосковье

В Московском регионе на этой неделе ожидается потепление. Самым тёплым днём станет четверг, 10 сентября, — в Подмосковье воздух может прогреться до 27 градусов.

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