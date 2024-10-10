«Кто это может быть?» Джеймс Ганн показал нового персонажа «Миротворца», но со спиныВ социальных сетях Джеймс Ганн выложил тизер с персонажем, который появится во втором сезоне «Миротворца», мягком перезапуске сериала, и предложил фанатам раскрыть его личность.
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