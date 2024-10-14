Врач рассказал о продуктах, снижающих тревожность и нервное напряжение

Врач рассказал о продуктах, снижающих тревожность и нервное напряжениеДиетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал РИА Новости о продуктах, способных понизить уровень тревоги.
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