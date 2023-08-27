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Кожевников о «Спартаке»: «Родной клуб обнадежил. В эпизодах показал наш, исторический хоккей. Можем надеяться на хороший результат»

– Родной «Спартак» обнадежил, в эпизодах показал наш, исторический хоккей – атакующий, комбинационный.

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