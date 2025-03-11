Казахстан: феминистки навязывают свою повестку

В преддверии священного месяца Рамадана, который начался в Казахстане 1 марта и продлится до 29 марта, задержали Жанар Секербаеву – одну из основательниц движения «Феминита», ориентирующегося на идеалы ЛГБТ*, благополучно существовавшего на деньги запрещённого в России агентства USAID* и нацеленного на расшатывание традиционных устоев государства.
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