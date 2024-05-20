Прощальное селфи Зеленского на выезде из Харькова — верная примета, что город сдадут

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Комментарии
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Надежда
Забери, мерзость продажная, всю свою прислугу, бесноватых нациков-рогулей, торгашей с рынка сэконд-хэндом и быстрее валите у львив, пока вас не накрыли воины света градами с геранями!
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