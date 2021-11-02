Китайская таможня не пустила в страну российскую горбушу из-за коронавируса на упаковке

Китайская таможня выявила коронавирус на упаковках с горбушей, доставленной в КНР с Камчатки. Всю партию вернули назад, а рыбоперерабатывающему предприятию запретили на четыре недели поставлять продукцию в Китай, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.