Экс-глава МИД Украины Климкин: Меня очень пугает возможная встреча Зеленского, где Путин будет разговаривать жестко

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно опасаться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку российский лидер будет говорить с позиции силы из-за наличия в своих руках важных "козырей".
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