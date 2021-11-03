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Экс-глава МИД Украины Климкин: Меня очень пугает возможная встреча Зеленского, где Путин будет разговаривать жестко

Экс-глава МИД Украины Климкин: Меня очень пугает возможная встреча Зеленского, где Путин будет разговаривать жестко

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно опасаться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку российский лидер будет говорить с позиции силы из-за наличия в своих руках важных "козырей".

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