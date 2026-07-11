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Кухня и дом

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Золотые визы 2025: как я выбирала инвестиционный путь к свободе передвижения

Золотые визы 2025: как я выбирала инвестиционный путь к свободе передвижения

Когда привычные маршруты сужаются, а границы закрываются, начинаешь смотреть на мир иначе. Ещё вчера я размышляла о путешествиях как о данности, а сегодня вынуждена искать надёжные и легальные инструменты для сохранения мобильности.

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