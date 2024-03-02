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Закон, порядок, государство

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Для юнармейцев Кузбасса прошел мастер-класс по пилотированию БЛА

Для юнармейцев Кузбасса прошел мастер-класс по пилотированию БЛА

В рамках занятия юные патриоты на практике получили начальные навыки управления дроном, выполняя серию простых заданий - взлет, облет территории по заданным координатам и посадка беспилотника в определенном месте.

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