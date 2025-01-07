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RS: пересмотрена гипотеза о назначении древнего "Колеса призраков"

RS: пересмотрена гипотеза о назначении древнего "Колеса призраков"

Исследователи из Тель-Авивского университета и Университета имени Бен-Гуриона в Негеве пересмотрели гипотезу о назначении сооружения из огромных каменных глыб Руджм-эль-Хири, также известного как "Колесо призраков".

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