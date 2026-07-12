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Китайские суды разрешили наследовать игровые аккаунты и цифровые покупки

Китайские суды разрешили наследовать игровые аккаунты и цифровые покупки

В Китае суды начали признавать цифровые активы наследством. По информации пользователя Reddit, несколько семей через суд добились передачи им игровых аккаунтов, внутриигровых предметов и цифровых покупок умерших родственников.

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