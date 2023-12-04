Библиотекари Западной Двины посетили поэтический фестиваль и отметили День кино

Сотрудники Центральной библиотеки Западной Двины рассказали о последних мероприятиях. 18 ноября делегация западнодвинских поэтов в сопровождении сотрудников библиотеки побывала на фестивале поэтического творчества «Литературная осень в Белом» , который проходил в Бельской центральной библиотеке.
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