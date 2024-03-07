США выпустили джинна из бутылки. Путин молчать не стал

Президент России напомнил о событиях в Ираке и Югославии, где США без разрешения СБ ООН провели военные операции6 марта Владимир Путин провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит в эти дни на федеральной территории Сириус.