США выпустили джинна из бутылки. Путин молчать не стал

Президент России напомнил о событиях в Ираке и Югославии, где США без разрешения СБ ООН провели военные операции6 марта Владимир Путин провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, который проходит в эти дни на федеральной территории Сириус.
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