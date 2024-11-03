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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Новый Орлеан» подписал защитника Джейлена Науэлла

В составе отсутствуют Деджонте Мюррэй, Си Джей Макколлум, Херберт Джонс и Трей Мерфи. Команда сообщила о подписании защитника Джейлена Науэлла (25 лет, 193 см).

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