Важный разговор. Какие противоречия устраняли Путин и президент Ирана

Геннадий Бережнов

Однако Асад сразу обратился к Ирану за помощью, но тот тянул решение и Асад стал звонить Путину. В Иране работает разведка не плохо и ситуацию в Сирии они знали и видимо понимали, что уже вмешиваться поздно. А сколько их в Сирии долбил Израиль, но реальный действий Иран не принял. Когда тебя бьют, а ты пятишься не отвечая, бить будут пока не упадёшь!