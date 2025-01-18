Заноза
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Заноза

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Важный разговор. Какие противоречия устраняли Путин и президент Ирана

Владимир Путин сегодня провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время его визита в Москву страны подписали долгожданный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако Асад сразу обратился к Ирану за помощью, но тот тянул решение и Асад стал звонить Путину. В Иране работает разведка не плохо и ситуацию в Сирии они знали и видимо понимали, что уже вмешиваться поздно. А сколько их в Сирии долбил Израиль, но реальный действий Иран не принял. Когда тебя бьют, а ты пятишься не отвечая, бить будут пока не упадёшь!
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15 час.
Николай Першин
Грибоедов был убит в Иране, в 1943 там же Сталина чуть не прибили. Ничему не учимся
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8 час.

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