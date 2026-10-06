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Аргументы недели

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Российские БПЛА атаковали логистические центры и портовую инфраструктуру Украины

Российские БПЛА атаковали логистические центры и портовую инфраструктуру Украины

Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

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