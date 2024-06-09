Стройкомплекс М...
ГлавнаяМетроТранспортно-перес...ДорогиЖелезная дорогаНовая МоскваРайоныМЦД
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Стройкомплекс Москвы

117 подписчиков

Москва сэкономила почти 20 млрд руб. в ходе экспертизы бюджетных строительных проектов с начала года

Москва сэкономила почти 20 млрд руб. в ходе экспертизы бюджетных строительных проектов с начала года

Около 19,7 млрд руб. сэкономила Москва с начала этого года по результатам экспертизы строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх