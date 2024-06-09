Москва сэкономила почти 20 млрд руб. в ходе экспертизы бюджетных строительных проектов с начала года

Около 19,7 млрд руб. сэкономила Москва с начала этого года по результатам экспертизы строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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