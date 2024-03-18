Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Рейтинг позволяет развивать здоровую конкуренцию Обновленный рейтинг онкологических больниц столицы, сформированный с учетом показателей эффективности работы стационаров и мнений пациентов, опубликован на сайте Депздрава Москвы.
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