Суд отобрал землю у нерадивой владелицы в Брянской области

В Выгоничском районе Брянской области суд принял принципиальное решение — изъять у собственницыземельный участок площадью 23,6 гектара, который на протяжении долгого времени зарастал сорной травой и кустарником.
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