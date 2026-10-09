25 котиков, которые поднимут настроение

Подборка фотографий котов для хорошего настроения. Приятного просмотра!Как думаете, коты действительно чувствуют настроение хозяина или мы просто приписываем им человеческие эмоции?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .