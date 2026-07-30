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ДумаТВ

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Депутат Милонов раскритиковал инициативу о введении выплат за долгий брак

Депутат Милонов раскритиковал инициативу о введении выплат за долгий брак

В Госдуме заявили, что федеральные выплаты за долгий брак сейчас всерьез не обсуждаются. Приоритетом депутаты называют поддержку молодых семей, а не символические поощрения за продолжительный семейный союз.

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