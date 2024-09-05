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Путин заявил, что встречался с Дуровым в Москве только один раз много лет назад

Путин заявил, что встречался с Дуровым в Москве только один раз много лет назад

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым в Москве только один раз много лет назад, предприниматель рассказывал о своих планах развития бизнеса.

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