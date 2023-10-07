Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Эль-Маль в Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (САР) доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Эль-Маль провинции Деръа.
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