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Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Эль-Маль в Сирии

Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Эль-Маль в Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (САР) доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Эль-Маль провинции Деръа.

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