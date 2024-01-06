В массовом ДТП в Ивановской области пострадало два человека

5 января в Ивановской области произошло крупное ДТП. На выезде из города столкнулись автобусы ПАЗ, маршрутный микроавтобус Mercedes, грузовой автомобиль и легковые автомобили Toyota Venza и Kia Ceed, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
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